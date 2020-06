Barcellona, nasce la nuova piattaforma multi-sport

I tifosi del Barcellona in Italia sono in discreto numero, soprattutto tra le nuove generazioni cresciute a pane e tiki-taka. Saranno quindi contenti di sapere che da ieri all’interno del sito del club blaugrana è comparsa una nuova sezione: Barça TV+.

Barcellona, nasce Barça TV+

L’innovativa piattaforma va ad implementare l’offerta di contenuti già forniti da Barça TV. Dopo il periodo di prova di 7 giorni si passa al vile denaro: 4,49 € al mese oppure 34,99 € all’anno. Se si sceglie il pacchetto annuale non si gode solo della parte virtuale, ma anche dello sconto fino al 50% sui biglietti delle partite, di offerte speciali e si partecipa alla fondazione del Barcellona per i bambini bisognosi di tutto il mondo. L’OTT offre aggiornamenti costanti sui catalani e contenuti esclusivi da spogliatoi, ritiri e persino dalle case dei giocatori. Il piatto forte però riguarda le partite storiche. Si possono rivedere il 6-2 rifilato al Real Madrid nel 2009, il 6-1 al PSG nel 2017 oppure le 5 finali di Champions vinte e molto altro ancora. La ciliegina sulla torta però sono le serie e i documentari originali. I grandi tecnici (tra cui un’intera serie dedicata al compianto Tito Vilanova), i momenti più emozionanti e le origini del club sono rivissuti in pieno stile Barça.

Barcellona, Barça TV+ non è solo calcio

Quando si pensa al Barcellona viene subito in mente la squadra di calcio. Barça TV+ invece coinvolge tutti gli sport che vestono blaugrana. Allora calcio a 5, basket, pallamano o hockey su ghiaccio vengono approfonditi e documentati allo stesso modo del calcio. Inoltre la nuova piattaforma insegna che il futbol non è solo per maschi. Le donne infatti sono allo stesso modo protagoniste perché, come gli uomini, formano una delle squadre più forti d’Europa.