Barcellona, Thiago sogna di tornare

Casa dolce casa è il motto tipico di chi ritorna dopo tanto tempo. Thiago Alcántara è uno di quegli studenti che sono andati a studiare all’estero, ma con il sogno nel cassetto di ritornare prima o poi in patria. Forse è arrivato il momento giusto per il centrocampista del Bayern. Nonostante sia nato in Italia (il padre è l’ex Lecce e Fiorentina Mazinho), è cresciuto a tutti gli effetti in Spagna. Le giovanili del Barcellona l’hanno svezzato calcisticamente e a 23 anni ha preso la grande decisione di andare in Germania.

Thiago diviso tra il rinnovo e il sogno di tornare a casa

Il contratto scade tra un anno e Thiago temporeggia. Se dovesse chiamare qualche importante club dalla Spagna, magari dalla Catalogna, non ci penserebbe due volte, accetterebbe. Infatti da poco è diventato padre per la seconda volta e non si sente più lo studente che cerca fortuna all’estero. Il Bayern non ha esattamente le stesse idee per la testa. Dopo diversi rinnovi (vedi Müller, Davies e Flick), i bavaresi puntano a tutelare il proprio parco giocatori cercando di allungare le scadenze ad Alaba e proprio a Thiago. Le probabilità di un rinnovo sono altissime anche in caso di successivo divorzio perché il Bayern potrà così ottenere un compenso ragionevole per la perdita di un giocatore del calibro del 29enne. Certo, la notizia non è così interessante né porta informazioni decisive sulla trattativa. Allo stesso tempo però, è bello poter constatare che anche tra i calciatori più ricchi e prestigiosi, sentimenti come l’amore per la famiglia e per la propria città sopravvivano. Il calcio ancora una volta dimostra di non nuocere alla salute, ma anzi di farsi portatore di grandi valori.