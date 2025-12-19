Bari-Catanzaro 1-2 Giallorossi ancora vittorioso, vetta più vicina

Il Catanzaro vince ancora e continua la sua corsa alle prime posizioni della classifica di Serie B, Bari che non sa più vincere e la cura Vivarini sembra non funzionare. Le reti: al 30′ vantaggio ospite, Petriccione cerca e trova Iemmello, sponda del capitano per Pontisso che, di piatto, batte Cerofolini. Nella ripresa al 4′ Cross di Petriccione che becca Antonini che di testa batte il portiere. Nel finale Bellomo accorcia le distanze su rigore

Il tabellino

Bari-Catanzaro 1-2

BARI: Cerofolini M., Kassama S. (dal 35′ st Cerri L.), Pucino R., Nikolaou D., Dickmann L., Braunoder M., Verreth M., Burgio R. (dal 1′ st Mane M.), Maggiore G., Rao E. (dal 17′ st Bellomo N.), Gytkjaer C. (dal 1′ st Moncini G.). A disposizione: Bellomo N., Cerri L., Colangiuli V., Mane M., Mavraj I., Meroni A., Moncini G., Pagano R., Partipilo A., Pereiro G., Pissardo M., Vicari F. Allenatore: Vivarini V..

CATANZARO: Pigliacelli M., Cassandro T., Matias Antonini, Brighenti N., Favasuli C. (dal 15′ st Frosinini R.), Pontisso S. (dal 35′ st Alesi G.), Petriccione J. (dal 26′ st Rispoli F.), D’Alessandro M. (dal 26′ st Nuamah P.), Iemmello P., Cisse A. (dal 26′ st Liberali M.), Pittarello F.. A disposizione: Alesi G., Bashi E., Bettella D., Buso N., Di Chiara G., Frosinini R., Liberali M., Marietta C., Nuamah P., Pandolfi L., Rispoli F., Verrengia B. Allenatore: Aquilani A..

Reti: al 30′ pt Pontisso S. (Catanzaro) , al 4′ st Matias Antonini (Catanzaro) .

Ammonizioni: al 32′ st Nikolaou D. (Bari) al 1′ st Favasuli C. (Catanzaro), al 37′ st Brighenti N. (Catanzaro). 46′ st Bellomo (r)