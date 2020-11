Basket, Belinelli lascia l’NBA e torna in Italia: ecco dove

Dopo 13 stagioni lascia gli Stati Uniti e torna dove nella città che lo ha lanciato

La notizia era nell’aria già da qualche giorno: Marco Belinelli torna in Italia. L’ex Spurs giocherà nella Virtus Bologna, la stessa squadra che all’età di 16 anni lo fece esordire in Serie A. Le voci di un suo possibile ritorno si sono fatte insistenti quando il mercato dei free agenti NBA non stava più prendendo in cosiderazione il 35enne cestita. Su Belinelli si è fatto avanti anche l’Olimpia Milano che già in estate aveva provato a convincerlo con un’offerta importante. Alla fine la scelta è ricaduta sulle V nere di Bologna, il giocatore si è convinto dalla proposta del patron della Segafredo Massimo Zanetti e ha firmato un contratto triennale. La data della possibile presentazione è fissata per sabato 28 novembre.

Le prime parole di Belinelli: “Il progetto della Virtus Segafredo Bologna è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante”