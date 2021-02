Il match fra Atlante Eurobasket Roma e Tramec Cento non ha deluso le aspettative e si è rivelato un match equilibrato, che è stato deciso sul finale grazie alla lucidità della squadra capitolina.

I romani devono rinunciare ancora ad Antonaci e Viglianisi e mandano in campo fra i primi cinque il recuperato Olasewere insieme a Romeo, Gallinat, Bucarelli e Cicchetti; la Tramec Cento risponde schierando Moreno, Cotton, Petrovic, Fallucca e Sherrod.

Le formazioni dell’Atlante Eurobasket Roma e della Tramec Cento

Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 22, Ludovici n.e., Gallinat 25, Cepic 2, Fanti, Cicchetti 12, Bischetti n.e., Magro 7, Staffieri, Romeo 4, Bucarelli 9

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi



Tramec Cento: Cotton 19, Moreno 12, Gasparin 6, Petrovic 7, Leonzio 10, Berti, Ranuzzi 3, Jurkatamm, Fallucca 9, Sherrod 9

All. Mecacci

Ass. All. Cotti, Curati

Cronaca della partita

È Olasewere a mettere a segno il primo canestro del match, ma gli avversari rispondono alle soluzioni sotto canestro dell’Atlante alternando le tipologie di canestri e trovando il vantaggio per 6-11 dopo 4 minuti di gioco, punteggio subito recuperato da Olasewere e Cicchetti, che portano addirittura in vantaggio la loro squadra. Il match si accende e i romani vanno a +4 a 2 minuti dalla fine del primo quarto, costringendo coach Mecacci al timeout. Il timeout smuove la Tramec Cento che rientra in partita chiudendo il primo parziale su 20-21.

I romani ripartono subito forte con Romeo e Magro, portandosi avanti dopo 2 minuti e mezzo. Cotton risponde ai romani che, nonostante il punteggio di 28-27, chiamano il timeout. L’Atlante riparte bene e, dopo aver perso il vantaggio, recupera e va sul 32-31 grazie ad una tripla di Bucarelli. Tramec Cento però piazza il break con un 7-0 che li riporta in vantaggio e costringe Pilot a fermare il gioco a 1:40 dall’intervallo, sul punteggio di 34-38. Dopo il timeout la squadra capitolina riesce a rimettere la gara in parità con 5 punti. Le squadre vanno a riposo sul 39-41 per Cento.

Nonostante un inizio condito da diversi errori di entrambe le squadre, Cento ottiene un piccolo vantaggio, consentito da Lorenzo Bucarelli che commette il suo quarto fallo sul 43-47 ospite dopo 3 minuti dalla ripresa del gioco. Con 11 punti consecutivi di Gallinat l’Atlante Eurobasket Roma va sul +2 e costringe gli ospiti a interrompere il gioco a 4 minuti dalla fine del quarto. La Tramec Cento risponde al gioco da 3 di Gallinat e torna in vantaggio. Gli ospiti tentano la fuga ma i romani non mollano e restano attaccati, mandando le squadre all’ultimo quarto separate da un solo punto, sul punteggio di 63-64.

L’ultima frazione ricomincia all’insegna dell’equilibrio che però è interrotto dopo 2 minuti e mezzo da Daniele Magro, seguito dai 4 punti di Bucarelli, interrotti da una tripla di Falluca. A 5 minuti dal termine del match, Atlante Eurobasket Roma in vantaggio per 71-67, ma Cento riesce a tornare in vantaggio ad 1:12 dalla fine con il punteggio di 73-75 per gli ospiti grazie alle triple di Leonzio e Moreno. A questo punto Pilot chiama il timeout e Olasewere rimette il match in parità sul 75-75. A questo punto la Tramec Cento commette degli errori che paga a caro prezzo e consegna il successo all’ Atlante Eurobasket Roma.

Alla fine del match, coach Pilot esalta il lavoro dell’intero staff a cui lascia il commento del match. Inizia coach Crosariol: “Sapevamo si trattasse di una gara difficile e i 17 cambi di vantaggio lo testimoniano: siamo stati bravi a rimanere concentrati nel finale”. Lo segue coach Zanchi: “Abbiamo tentato nelle nostre rotazioni di seguire le sensazioni suggerite dalla gara: tutti i ragazzi chiamati in causa hanno risposto in maniera ottimale, dando il loro contributo per il successo”.



Risultato finale:

Atlante Eurobasket Roma – Tramec Cento 81-75