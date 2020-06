Basket Mercato, Varese ingaggia De Nicolao: Abass lascia Brescia

Basket Mercato, Varese ingaggia De Nicolao

Pallacanestro Varese annuncia l’avvenuto ingaggio del giocatore Giovanni De Nicolao. Playmaker classe 1996, ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al termine della stagione sportiva 2021-2022. De Nicolao, fratello dell’‘Indimenticabile’ Andrea che ha vestito la canotta biancorossa dal 2012 al 2014, lo scorso anno ha giocato in Serie A2 per la Fortitudo Agrigento. Per lui si tratta della prima esperienza in assoluto in Serie A.

Basket Mercato, Abass lascia Brescia

Di contro dopo due stagioni le strade di Germani Basket Brescia e Awudu Abass si separano. Lo annuncia il club in una nota. “Germani Basket comunica che l’atleta Awudu Abass e il suo procuratore hanno provveduto a contattare la società, dicendosi prossimi ad adottare una decisione sul futuro sportivo del giocatore”. Awudu Abass è arrivato a Brescia nell’estate del 2018 dopo l’esperienza all’Olimpia Milano, l’ala brianzola ha disputato due campionati all’insegna della doppia cifra a referto (13.9 punti di media nella stagione 2018-2019, 14.1 nell’ultima), con un rendimento sempre crescente da un’annata all’altra: dal 49.8% al 51% nel tiro da due, dal 26.9% al 38.2% nel tiro da tre, dal 78.8% all’89.2% nei tiri liberi e dal 13.7 al 14.8 di valutazione media. Nelle 22 partite di campionato disputate nell’ultima stagione, solo in 4 circostanze non ha raggiunto la doppia cifra a referto. Incredibile, invece, il rendimento dell’ultimo periodo: nelle ultime 7 partite (da quella a Desio con Cantù di fine dicembre a quella casalinga con Trieste di inizio febbraio), infatti, Abass ha superato 4 volte i 20 punti a referto, raggiungendo il proprio season high con i 22 punti realizzati contro l’Umana Reyer Venezia all’inizio del 2020. Anche in EuroCup l’impatto di Abass è stato assolutamente positivo, con 12.3 punti di media a partita (erano 10.8 nella prima stagione bresciana) e un miglioramento in quasi tutte le voci statistiche. Memorabile la sua sequenza al tiro nella gara casalinga delle Top 16 con il Promitheas Patrasso (19 punti, 14 nel quarto decisivo di cui 11 consecutivi), anche se il suo season high è rappresentato dai 21 punti messi a segno sul campo dell’EWE Baskets Oldenburg, sempre nelle Top 16.