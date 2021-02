La Kienergia Rieti non riesce a sconfiggere l’Allianz Cestistica San Severo che si impone per 64-61 dopo una gara intensa e combattuta.

Nel primo tempo San Severo è spinta da un determinato Andre Jones, ma Rieti riesce a mantenere la partita in equilibrio grazie a Stefanelli e Taylor, con il punteggio di 37-33 al 20’. Dal terzo quarto, anche a causa dell’assenza di Amici e delle condizioni di Pepper e Tommasini, la squadra di coach Rossi cede il passo a San Severo che allunga inevitabilmente.

Nell’ultimo quarto Rieti si riavvicina con la tripla di Stefanelli che porta il punteggio sul 62-59, ma non basta e il match si conclude con il punteggio di 64-61.



Parla così il Coach di Rieti Alessandro Rossi

“La classifica è eloquente per tutte le squadre, anche per noi. Aspettarsi una partita facile sarebbe stato da pazzi. Io non credo che abbiamo sottovalutato qualcosa, semplicemente c’è stata una squadra che ha avuto più energia fisica sul campo e più determinazione. Noi siamo venuti qui con i “cerotti” anche se, nonostante ciò, siamo riusciti a salvare la differenza canestri.”

“A livello tecnico tattico, non siamo riusciti a fare la partita che avevamo programmato e su questo va dato merito agli avversari. Non posso colpevolizzare molto i ragazzi, poiché è stato palese che in alcuni momenti non avevamo più energia. Avremmo dovuto limitare almeno due, tra Ogide, Jones e Contento ma non ci siamo riusciti. Inoltre non ha abbiamo avuto il controllo sui rimbalzi ed anche quello è stato un fattore. In ogni caso ora non abbiamo tempo per abbatterci, perché tra tre giorni saremo di nuovo in campo contro Eurobasket in un’altra partita per noi molto importante”.





Prossimo incontro domenica 14 febbraio ore 17:15, Kienergia Rieti vs Atlante Eurobasket Roma al PalaSojourner. Il match verrà trasmetto in diretta da Mediasport e in streaming dalla piattaforma LnpPass.

Tabellino





Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Kienergia Rieti 64-61 (18-18, 19-15, 16-12, 11-16)



Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Ogide 20 (4/8, 2/6), Jones 16 (8/14, 0/3), Contento 12 (0/2, 2/5), Ikangi 11 (1/3, 3/6), Mortellaro 3 (1/3, 0/0), Bottioni 2 (1/3, 0/1), Di Donato 0 (0/0, 0/1), Antelli 0 (0/0, 0/2), Buffo 0 (0/0, 0/0), Angelucci 0 (0/0, 0/0), Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Pavicevic 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 37 13 + 24 (Ogide 13) – Assist: 14 (Bottioni 5)



Kienergia Rieti: Stefanelli 20 (2/5, 3/8), Taylor 14 (4/7, 2/6), Tommasini 8 (0/2, 2/4), De Laurentiis 6 (3/4, 0/1), Pepper 6 (3/6, 0/5), Sanguinetti 4 (0/3, 0/3), Nonkovic 3 (1/1, 0/0), Ponziani 0 (0/0, 0/0), Fruscoloni N.E.,Vujanac N.E.,Buccini N.E.



Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 24 4 + 20 (Taylor 9) – Assist: 7 (Sanguinetti 3)