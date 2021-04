Bayern Monaco, individuato il sostituto di Flick

Il Bayern Monaco sembra aver individuato il sostituto di Hans Flick, che lascerà la squadra bavarese a fine anno per approdare, salvo clamorosi colpi di scena, in panchina della nazionale della Germania.

Il suo nome sarebbe Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia che, secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe in cima alla lista delle preferenze. La testata milanese, inoltre aggiunge, che sarebbe stato trovato un accordo tra il club di Rumenigge ed il tecnico 33enne, originario di Landsberg e tifosissimo della squadra tedesca sin da piccolo. E pare che il giovane tecnico avrebbe già chiesto alla sua attuale squadra, al Lipsia di liberarlo a fine stagione, ma un’unica cosa sembra bloccare fin qui la trattativa. Il fatto che in casa Red Bull non sembrano essere disposti a fare sconti e ad approvare questo matrimonio, infatti chiedono un’ingente penale da circa 25-30 milioni di euro per liberare il proprio tecnico.