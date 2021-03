Arriva a rinforzare la squadra dei Leoni Andries “Boeboes” Coetzee

Importante rinforzo nella formazione del Benetton Rugby in previsione della stagione sportiva 2021/2022. In arrivo dal Sudafrica Andries “Boeboes” Coetzee che firma con i Leoni fino al 30 giugno 2023 con possibiltà di estensione per un ulteriore anno.

Andries Coetzee: la carriera

Nato a Bethal in Sudafrica l’1 marzo 1990, alto 181 cm per 86 kg, Coetzee nell’ultima stagione ha giocato in Giappone la Top Challenge League con i Kintetsu Liners, ma fino a prima aveva militato con i Lions nel Super Rugby sudafricano e con i Golden Lions in Currie Cup. Coetzee è un esperto trequarti impiegato principalmente nel ruolo di estremo, ma in grado di ricoprire anche tutte le altre posizioni della linea arretrata. Rapidissimo nel breve e dotato di un’ottima accelerazione, Andries ha anche buonissime abilità al calcio grazie al suo piede mancino.

Prima esperienza nel rugby nella Technical High School di Middelburg, terminati gli studi liceali si trasferisce a Stellenbosch dove comincia a frequentare la locale università. Nel 2011 passa all’università di Pretoria e disputa la Varsity Cup 2011 terminata con la sconfitta in finale. Le sue prestazioni nel torneo universitario gli valgono la chiamata dei Lions per giocare il Super Rugby 2012. Lo stesso anno debutta anche in Currie Cup con la maglia dei Golden Lions. La sospensione della partecipazione dei Lions al Super Rugby 2013 in favore dei Southern Kings porta al suo trasferimento in prestito agli Sharks.

Coetzee ritorna ai Lions per il Super Rugby 2014, la competizione delle migliori squadre dell’emisfero australe, e giunge con i Golden Lions fino alla finale persa della Currie Cup 2014. Nel 2015 vince la Currie Cup giocando come titolare e disputa da protagonista anche le finali del Super Rugby 2016 e del Super Rugby 2017, perse contro gli Hurricanes e contro i Crusaders.

Sinora l’estremo di Bethal ha disputato 99 presenze in Super Rugby, condite da 13 mete, a cui si aggiungono 48 match in Currie Cup con 9 marcature. Nel suo palmarès 1 Currie Cup vinta con i Golden Lions nel 2015.

Convocato per la prima volta con la Nazionale sudafricana, disputa il primo match contro la Francia durante il tour africano di quest’ultima nel 2017. Dopo aver disputato come titolare i tre incontri contro i francesi, giocò dall’inizio tutte le partite del The Rugby Championship 2017 e tutte quelle del tour europeo di novembre degli Springboks. In tutto ha collezionato 13 caps con il Sudafrica.





Le dichiarazioni di Coetzee

“Sono molto entusiasta di entrare a far parte della famiglia del Benetton Rugby. Il club ha una ricca storia e nel recente passato è stato molto competitivo sia in PRO14 che nelle competizioni europee. Come giocatore di rugby, cerco sempre di crescere e migliorare e credo che giocare in Europa mi aiuterà in questo. pero che Benetton Rugby potrà trarre vantaggio dall’esperienza che ho acquisito anche in ottica di poter aiutare i giovani giocatori del club a crescere”