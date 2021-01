Benevento, assalto finale per un attaccante: ecco i nomi

Un attaccante per Inzaghi

Al Benevento serve un attaccante, anche in fretta. La società si guarda intorno da tempo e cerca la soluzione giusta a tutte le sue esigenze. Il reparto offensivo ha bisogno di una mano e si spera di poter portare l’uomo giusto già in questa finestra di gennaio.

Cutrone e Pavoletti in lista

Gaetano Letizia si è infortunato, non sarà disponibile per un po’, e questo spinge Inzaghi e Foggia a cercare l’attaccante per sostituirlo. La società dei Sanniti era alla ricerca anche di qualche elemento di rinforzo in altri reparti, come centrocampo e difesa, ma si è presentato il problema in attacco. Gli occhi del Benevento restano su Leonardo Pavoletti. L’attaccante in questo momento è in forza al Cagliari, ma di spazio nel progetto di Di Francesco proprio non ne trova. La società giallorossa sembra stia lavorando anche su un altro attaccante, l’ex rossonero Patrick Cutrone. Il giovane centravanti era in prestito alla Fiorentina ma è tornato in Inghilterra, è di proprierà del Wolverhamton. Sul 23enne comasco non solo il Benevento, anche il Parma cerca la trattativa giusta per riportare l’attaccante in Serie A.