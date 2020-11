Benevento Juventus, risultato, tabellino e highlights (1-1) | VIDEO

Benevento Juventus, cronaca, tabellino e highlights del match

Benevento Juventus

il Benevento resiste in casa con la Juventus in una partita valida per la 9/a giornata di Serie A. In gol Alvaro Morata al 21′ e Gaetano Letizia al 45+3′. Juventus sale a 17 punti salendo al quarto posto mentre il Benevento sale a 10 avanzando al decimo posto.

Reti: 21′ Morata, 45+3′ Letizia

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola (33′ Maggio) (60′ Insigne), Glik, Barba; Ionita (71′ Tello), Schiattarella, Hetemaj; Improta, Caprari (71′ Tuia); Lapadula (71′ Sau). All. Inzaghi. A disp. Masella, Basit, Lucatelli, Manfredini, Pastina, Moncini, Di Serio.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Ramsey (62′ Kulusevski), Arthur (62′ Bentancur), Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Garofani, Alex Sandro, Bonucci, Dragusin, McKennie, Portanova, Bernardeschi.

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: 59′ Maggio, 80′ Cuadrado, 82′ Schiattarella

Note: 83′ ammonito Inzaghi