Berlusconi, ricoverato d’urgenza a Monaco: grave problema cardiaco

Berlusconi, ricovero d’urgenza a Monaco

Silvio Berlusconi è stato ricoverato d’urgenza a Monaco, presso il Centro Cardio Toracico. L’ex premier non è nuovo a questo tipo di problema di salute che, nell’ultimo periodo, sembrano essersi aggravati.

E’ stato Zangrillo, medico di Berlusconi, a dare l’annuncio

L’annuncio del ricovero d’urgenza è stato fatto dal medico di fiducia di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo. Il medico, all’Ansa, ha spiegato: “Si tratta di un problema cardiaco aritmologico. Lunedì, sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia“.

Silvio Berlusconi, 84 anni, da tempo risiede Sud della Francia, precisamente a Chateaun-euf-de Grasse, Valbonne, sito a circa 35 km da Nizza, nella casa di proprietà della figlia Marina. Intanto, sul sito di Forza Italia, del quale il Cavaliere è fondatore, è stato annunciato che Berlusconi rientrerà in Italia entro pochi giorni.

Molto probabilmente, nel momento in cui l’ex premier sarà in condizioni stabili, verrà trasportato in Italia, dove potrà essere curato dal suo medico di fiducia.