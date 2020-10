Stefano Bettarini entra nella casa del GF Vip, e le ex tremano. L’ex calciatore ha avuto una storia con Dayane Mello e si parla di un flirt con Elisabetta Gregoraci

L’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini, entra nella casa del GF Vip e si preannunciano colpi di scena. Il suo ingresso nella casa potrebbe sconvolcere gli equilibri. L’ex giocatore ha infatti avuto una storia con Dayane Mello e – si mormora sempre più insistentemente – che abbia avuto un flirt anche con Elisabetta Gregoraci, ai tempi di Buona Domenica, e chi lo sa che l’ingresso nella casa di Bettarini non possa far scoppiare la gelosia di Pierpaolo Pretelli, l’’amico speciale’ della stessa Elisabetta. A questo proposito c’è chi giura che tra i due l’attrazione sia stata davvero travolgente, colpi di scena in vista? Bettarini ha grande carattere e leadership, cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia?

STEFANO BETTARINI E DAYANE MELLO VIDEO