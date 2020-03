Biathlon la Wierer vince Coppa del Mondo

Biathlon Wierer Coppa del Mondo | Dorothea Wierer è campionessa del mondo di biathlon. L’azzurra si è aggiudicata la seconda coppa consecutiva grazie all’11° posto ottenuto nella pursuit nella tappa di Kontiolathi, in Finlandia.

Il trionfo della Wierer

La coppa sembrava ormai persa a favore di Tiril Eckhoff, partita terza dopo il podio nella sprint. Wierer però non ha perso la testa ed ha cercato di proseguire la sua personale rimonta sperando in un clamoroso colpo di scena, che è arrivato nel quarto ed ultimo shooting. La norvegese ha mancato tre bersagli, l’azzurra solo uno ed ecco compiersi l’inaspettato sorpasso. La 29enne delle Fiamme Gialle è balzata in avanti, ha dato tutto nell’ultimo giro riuscendo a non far scappare la scandinava, la quale ha concluso decima, solo una piazza davanti. Un finale davvero palpitante che rende merito alla campionessa originaria di Anterselva, capace di concludere come meglio non poteva una stagione a dir poco esaltante. Le gioie dei Mondiali di casa (ben quattro le medaglie messe al collo, due delle quali ori) sembrano già un lontano ricordo.

Emozioni azzurre

Dorothea Wierer non smette così di regalare emozioni ed ha scritto una nuova pagine dello sport italiano. E lo stupendo quadretto è completato dalla vittoria della Cdm Mass Start, arrivata già venerdì, sempre davanti alla Eckhoff, la quale si può comunque consolare con il primo posto nella classifica pursuit. Ottima prova anche per Lisa Vittozzi, oggi terza al traguardo ed al secondo podio stagionale: la sappadina è stata sempre nelle posizioni di vertice, ed ha concluso in maniera positiva un periodo non di certo facile. Davanti a lei ci sono solo la francese Julia Simon, prima con due errori, e la svizzera Selina Gasparin attardata di 17″3. L’altra italiana al via, Federica Sanfilippo, ha chiuso 40esima e nella zona punti.