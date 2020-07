Inter e Napoli, la sfida si ripete

Un campionato diverso ma a tratti simile quello di Inter e Napoli, le due formazioni pronte ad affrontarsi nel big match della trentasettesima e penultima giornata della stagione. Il Biscione di Milano contro il Ciuccio partenopeo , un incontro che può significare una stagione per entrambe e cambiare le sorti prima della fine. Un match equilibrato e aperto a ogni pronostico, con le quote Inter Napoli senza una vera favorita e che non si sbilanciano.

Il 27 luglio andrà in scena il replay della semifinale di Coppa Italia, prima gara dalla ripresa dopo la pausa per il coronavirus. Al Meazza di San Siro gli uomini di Antonio Conte se la vedranno con quelli di Gennaro Gattuso. Due allenatori simili caratterialmente e accomunati dalla grinta e passione con cui vivono il calcio. I nerazzurri finora hanno disputato un campionato di alti e bassi. Partiti molto bene e inseritesi alla perfezione nella corsa scudetto, a tratti hanno perfino dimostrato di essere la squadra da battere. Fino alla sosta “forzata” e causata dalla pandemia, i milanesi restavano insieme alla Lazio l’unica squadra capace di frenare la corsa della Juventus al nono scudetto consecutivo. I tanti impegni tra la Champions e l’Europa League, la rosa cambiata in corso d’opera e gli infortuni ripetuti hanno però ostacolato il cammino dell’Inter.

Attualmente al quarto posto con 65 punti, i nerazzurri sono incappati in qualche errore di troppo, basti pensare alla sconfitta casalinga col Bologna o al pareggio con Sassuolo e Verona. Dietro non si sono fatte attendere Lazio ed Atalanta, che invece hanno continuato a macinare punti e ad avvicinarsi alle zone alte della classifica. Con 33 reti subite, l’Inter resta comunque una delle squadre più solide difensivamente, seconda solo alla Juve che ne ha incassate 30. I punti deboli di questo campionato, semmai, sono stati il centrocampo e le fasce, martoriati da infortuni e prestazioni sottotono di diversi giocatori. A partire da Candreva e Sanchez, discontinui e mai davvero al top, per continuare con le deludenti prestazioni di Gagliardini e gli infortuni ripetuti di Sensi, Brozovic e Barella. Nelle quote Inter Napoli i pronostici vedono leggermente favorita l’Inter, soprattutto per l’attacco e la facilità che ha nel trovare la via del gol. La coppia Lukaku-Lautaro Martinez ha raggiunto finora quota 32 gol, una delle più prolifiche dell’intera Serie A.

Per il Napoli la stagione disputata è stata positiva, anche se con qualche rammarico e passo falso di troppo. La vittoria in Coppa Italia contro la Juventus ha regalato a Gattuso il primo trofeo in carriera come allenatore e al Napoli il riconoscimento di un percorso di crescita importante. Con tanti innesti giovani e un nuovo modo di giocare, gli azzurri stanno costruendo sempre di più la propria identità. In campionato restano ancorati al sesto posto con 51 punti, a 14 di differenza proprio da nerazzurri e dalla zona Champions. 51 le reti segnate e 40 quelle subite dal Napoli, che dalla ripresa dopo il coronavirus ha ottenuto dei buoni risultati, in particolare la vittoria contro i giallorossi della Roma, a pari punti e al quinto posto in classifica. Nelle quote Inter Napoli gli uomini di Gattuso partono leggermente sfavoriti, ma dalla loro hanno un attacco sempre imprevedibile e la carica del proprio allenatore in panchina a motivarli.

La sfida fra Inter e Napoli nella penultima giornata di questo strano ed entusiasmante campionato sarà assolutamente imperdibile. Due formazioni che vogliono riscattarsi e terminare al meglio la stagione e finire in bellezza raggiungendo i propri obiettivi: Champions per i nerazzurri ed Europa League per i partenopei.