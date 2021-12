Bologna Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Se a inizio stagione qualcuno avesse detto che Bologna e Juventus a metà dicembre, quasi al giro di boa del campionato, sarebbero stati quasi appaiati in classifica, probabilmente sarebbe stato preso per folle. La realtà però mostra un Bologna a 24 punti, dopo un girone di andata più che positivo e una Juventus a 28 punti, protagonista di uno dei peggiori avvii di stagione della sua storia.

Bologna Juventus, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, McKennie, Bernardeschi; Morata

Bologna Juventus, i precedenti

Nei 74 incroci al Dall’Ara tra le due formazioni, la Juventus ha vinto in 32 occasioni con 25 pareggi e 17 vittorie del Bologna. Un successo dei felsinei manca però dalla stagione 98/99 quando i rossoblu schiantarono i bianconeri per 3-0 con le reti di Paramatti, Signori e Fontolan. L’ultimo scontro avvenne all’ultima giornata dello scorso campionato con la Vecchia Signora che vinse 4-1, in una delle migliori prestazioni avvenute sotto la guida di Pirlo, con i gol di Chiesa, Morata (doppietta) e Rabiot.

Bologna Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN