Tutto su Bologna-Lazio, risultato, tabellino e highlights

Dopo il ko per 4-1 contro il Bayern Monaco in Champions League, la Lazio torna con una sconfitta per 2-0 dalla trasferta del Dall’Ara contro il Bologna. Nell’anticipo valido per la 24esima giornata, la squadra di Mihajlovic con una prestazione maiuscola si impone con un gol per tempo: apre le marcature Mbaye al 19′, nella ripresa il raddoppio di Sansone al 64′. Il settimo successo in campionato porta gli emiliani a 28 punti, frenata in chiave Champions per la Lazio ferma a 43. Un brutto ko per i biancocelesti, amarezza nelle parole di Simone Inzaghi a fine gara: “Mi aspettavo una reazione differente”

RETI: Mbaye 19′; Sansone 64′;

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez (74′ Poli), Svanberg (74′ Schouten); Orsolini (74′ Skov Olsen), Soriano, Sansone (78′ Vignato); Barrow (83′ Palacio). A disp.: Da Costa, Ravaglia, Annan, Antov, Khailoti, Dijks, Poli, Schouten, Skov Olsen, Juwara, Vignato, Palacio.

All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (66′ Pereira), Hoedt, Acerbi; Lazzari (46′ Lulic), Milinkovic, Leiva (66′ Cataldi), Luis Alberto (76′ Caicedo), Marusic; Correa, Immobile (66′ Muriqi). A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Parolo, Fares, Lulic, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Muriqi, Caicedo.

All.: Inzaghi.

AMMONITI: Danilo (B), Patric (L), Hoedt (L)



ARBITRO: Giacomelli (sez. Trieste)

BOLOGNA LAZIO HIGHLIGHTS