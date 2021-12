Bologna Roma: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Allo stadio Renato Dall’Ara si giocherà per il turno infrasettimanale della quindicesima giornata di serie A una sfida tra due squadre che si stanno ritrovando dopo un periodo non facile. La Roma, infatti, dopo le due sconfitte di fila incassate contro Milan e Venezia, si è riscattata vincendo contro Genoa e Torino (oltre che contro lo Zorya in Conference); il Bologna invece, viene da 3 vittorie nelle ultime 4 partite: un ruolino di marcia che vede i giallorossi a quota 25 punti e i felsinei a quota 21

Bologna Roma, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hichey; Soriano, Barrow; Arnautovic

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham

Bologna Roma, i precedenti

La partita è una delle sfide storiche della serie A: Roma e Bologna si sono incontrate ben 146 volte nel massimo campionato. Limitandoci alle sfide giocate in Emilia-Romagna, sono 73 con il Bologna che ne ha vinte 31, 21 sfide sono andate alla Roma, mentre le altre 21 sono terminate in parità. Nel nuovo millennio, però, il trend è decisamente a favore dei capitolini che, su 17 sfide, ne hanno vinte 10, pareggiate 4 e perse solamente 3. L’anno scorso il match fu senza storia con la Roma che vinse agevolmente 5-1 in una partita chiusa già nel primo tempo.

Bologna Roma, dove vederla

La partita delle 18:30 sarà visibile in esclusiva su DAZN