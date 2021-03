Bologna-Sampdoria 3-1, Mihajlovic: “Tre punti importanti”

Bologna-Sampdoria 3-1

Il Bologna stravince contro la Sampdoria per 3-1 nella gara valida per la 27^ giornata di Serie A. Ad aprire le marcature nel lunch match della domenica è Barrow al 27′, dopo 10 minuti Quagliarella pareggia i conti. Sullo scadere della prima frazione di gioco arriva la rete di Svanberg (41′). La formazione di Mihajlovic domina il secondo tempo e Soriano, al 70′ minuto di gioco, sigla il 3-1 finale.

Mihajlovic: “Bisogna vincere ancora”

Al termine della gara parla Sinisa Mihajlovic per analizzare la vittoria del suo Bologna: “Il primo tempo non e’ stato granché, ma nella ripresa non c’e’ stata partita. Abbiamo vinto meritatamente creando tante occasioni. Sono tre punti importanti perché le squadre di bassa classifica hanno gare difficili oggi. Ora pensiamo al Crotone, non sarà facile ma il Bologna ha le carte in regola per vincere ancora. All’intervallo nonostante fossimo in vantaggio mi sono arrabbiato in spogliatoio perché non vedevo il nostro gioco, troppi lanci lunghi e poca intensità. Non sono i moduli a farci vincere o perdere, ma la testa e l’atteggiamento“. Grande prestazione del giovane Barrow, dichiara: “Ha fatto bene, oggi ho insistito con Palacio al centro perché per noi è fondamentale, ma lo è anche Musa. Ho diverse alternative in avanti e posso fare le mie scelte”.