Borussia M’Gladbach Inter, risultato, tabellino e highlights (2-3) | VIDEO

Borussia M’Gladbach Inter, cronaca, tabellino e highlights del match

Borussia M’Gladbach Inter

L’Inter vince 3-2 in casa del Borussia Monchengladbach nella gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Darmian sblocca il risultato al 17′, Plea pareggia in pieno recupero. Nella ripresa si scatena Lukaku, autore di una doppietta al 19′ e 28′. Plea accorcia le distanze tre minuti più tardi ma il risultato non cambia più. I tedeschi perdono ma restano in vetta al girone con 8 punti, mentre i nerazzurri restano ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi avanzando a 5.

Borussia M’Gladbach Inter 2-3 tabellino e highlights

RETE: 17′ Darmian, 45′ Plea; st 65′, 73′ Lukaku, 75′ Plea

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Jantschke (46′ Zakaria), Ginter, Wendt (79′ Wolf); Lazaro, Kramer, Neuhaus; Stindl (69′ Embolo); Thuram, Pléa. A disposizione: Sippel, Grün, M. Lang, Herrmann, Wolf, Beyer, Traoré, Bénes, Poulsen. Allenatore: Marco Rose.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian (59′ Hakimi), Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro (70′ Sanchez). A disposizione: Stankovic, Radu, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, D’Ambrosio. Allenatore: Antonio Conte.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).

AMMONITI: Stindl, Lautaro, De Vrij, Barella, Lainer, Young