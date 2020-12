Match da dentro o fuori per l’Inter contro i tedeschi del Borussia Moenchengladbach, i nerazzurri si giocano tutto in una notte. Solo la vittoria può far sorridere l’Inter, per poter ancora sperare nel passaggio del turno servono i tre punti.

Le probabili formazioni

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1), la probabile formazione: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea. All: Rose

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Conte