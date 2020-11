Italia in campo in Bosnia, la sera della verità per gli azzurri. In attacco spazio a Berardi e Insigne a supporto del bomber Belotti.

Le formazioni di Bosnia – Italia

Bosnia Erzegovina (4-3-3) Brasnic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak. Ct: Bajevic.

Italia (4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Ct: Evani.