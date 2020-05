Oscar De La Hoya ha recentemente dichiarato in un’intervista, che non gli occorrerebbero più di due round per eliminare la superstar della UFC Conor McGregor.

L’amministratore delegato della Golden Boy Promotions Oscar De La Hoya, al podcast della CBS sport, ha recentemente dichiarato che non gli occorrerebbero più di due round per eliminare Mc Gregor.

“Oh andiamo, fratello, a me bastano 2 round. Conor McGregor lo rispetto, lo guardo sempre, lo adoro nell’Ottagono,. Ma la boxe è una storia completamente diversa.”

Il messicano, molto critico proprio sul match tra Mc Gregor e Mayweather, afferma che lo statunitense sia arrivato alla decima ripresa solo per i contratti relativi la PPV che ammontavano ad oltre 4 milioni di dollari.

La risposta dell’irlandese non si è lasciata attendere molto,dichiarando sui social media: “Accetto la tua sfida, Oscar De La Hoya”.

‘The Golden Boy’

Conosciuto anche come ‘The Golden Boy’, Oscar De La Hoya è vincitore di medaglia olimpica nel 1992, come pugile professionista ha messo in bacheca ben dieci titoli mondiali in sei categorie di peso diverse, record ineguagliato da nessun altro atleta di questa disciplina.

‘The Notorious‘

Conor Anthony McGregor, noto come ‘The Notorious‘, è un atleta del Mixed Martial Arts, combatte per la UFC, è stato il primo lottatore a detenere contemporaneamente due titoli mondiali e il terzo nel vincere la cintura in due diverse categorie di peso.

Nel 2017 ha fatto il suo debutto nel mondo della boxe professionistica perdendo per KOT alla decima ripresa contro l’imbattuto Floyd Mayweather Jr., creando però un mastodontico tour promozionale e un enorme giro di affari.