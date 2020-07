Boxe, Bernard Hopkins ha un messaggio per il trio di compagni di boxe ultra 50enni: “ritornare a boxare è una cattiva idea!!”

Parla l’ex campione del mondo dei pesi medi e dei pesi massimi leggeri che ha combattuto ad alto livello fino a 50 anni.

Gli ex campioni dei pesi massimi Mike Tyson ed Evander Holyfield hanno discusso nelle ultime settimane la prospettiva di tornare sul ring, e hanno regolarmente pubblicato foto e videoclip sui propri social media delle loro sessioni di allenamento. Non molto tempo dopo anche l’ex campione del mondo in sei divisioni Oscar De La Hoya– amico di Hopkins e socio in affari in Golden Boy Promotions – ha seguito l’esempio, e ha parlato ancora più aggressivamente di un potenziale ritorno.

Bernard Hopkins sa’ quanto sia stato difficile combattere efficacemente in età così avanzata, infatti in una recente intervista ha dichiarato: “Potrebbero pensarci seriamente di ritornare sul ring se sentono quello che ho da dire a loro” continuando dice: “Se alla fine decidessero di combattere di nuovo, che si tratti di un’esibizione o di un combattimento reale, e se anche riuscissero a ottenere licenze di boxe alla loro età. Direi sinceramente loro di scegliere qualcuno della loro età o più vecchio. Non ci sono “ragazzi” dai 50 anni in su, ma bisognerebbe comunque scegliere qualcuno della propria fascia d’età”

“Io non mi sono mai fermato!!”

“Tante persone sono state sorprese quando ho affermato che questi grandi pugili non dovrebbero tornare a combattere, in quanto io stesso ho finito la mia carriera dopo i miei 50 anni; ma hanno dimenticato la cosa più importante: io non mi sono mai fermato!. Non ho mai preso una pausa di tre anni e tanto meno 10 anni di pausa. La cosa più importante di qualsiasi sport è che devi essere attivo. Non ho mai avuto tre, quattro, cinque anni in cui mi sono seduto, non andavo in palestra e bevevo bicchieri di vino”

Il giornalista poi chiedendogli a cosa andremo ad assistere sul possibile ritorno di questi ex campioni, l’ex pugile ha infine detto: “Al massimo i pugili avranno ottenuto un’ambulanza. Ma comunque non otterranno mai la licenza, devi superare un sacco di test. Chi la rilascerebbe? Sarebbe una tragedia e devastante per la boxe se combattessero (e si facessero male). Dovrebbe essere una dimostrazione. Quindi sarebbe uno spettacolo di m***a“