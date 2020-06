Boxe: Bob Arum vuole trovare il degno avversario per Terence Crawford.

Il Boss della Top Rank delinea 5 possibili rivali: Pacquiao, Porter, Ugas, Brook e Thurman.

Il promoter Bob Arum in un intervista a TalkSport ha dichiarato: “Dobbiamo trovare un degno avversario a Terence Crawford, un pugile della categoria welter di un certo livello. Pacquiao è l’avversario che vorrei per Terence, e penso proprio che i due accetterebbero l’incontro. Ora ciò che richiede molto denaro sono le proposte che abbiamo ricevuto per organizzare l’evento in Medio Oriente…non so’ se tali proposte però potranno essere già disponibili per quest’anno, ed è questo il problema principale, almeno fino a quando non sarà disponibile un vaccino.”

Arum ha inoltre affermato che il team di Kell Brook, soprannominato ‘Special K’ campione mondiale IBF dei pesi welter dal 2014 al 2017, lo contatterebbe giornalmente per riaccendere la possibilità di un match tra i due pugili. Per quanto riguarda gli altri quattro atleti, invece il manager sostiene di avere ottimi rapporti con Al Haymon: “Stiamo lavorando bene insieme al team di Al Haymon, quindi non credo ci siano problemi per pianificare un grande spettacolo con uno dei loro pugili”

I quattro avversari : Pacquiao, Porter, Ugas, Thurman

Il primo fra tutti: Manny Pacquiao, classe ‘78 soprannominato ‘Pac-Man’, campione del mondo WBA; Shawn Porter, classe ’87 soprannominato ‘Showtime’, ex campione mondiale WBC; Yordenis Ugas, classe ’86 soprannominato ‘54 Milagros’; Keith Thurman, classe ’88 soprannominato ‘One Time’, ex campione mondiale WBA.

‘The Truth’

Terence Crawford, classe ‘82 soprannominato ‘Bud’, (36-0, 27 KO) attuale campione della WBO desidera ardentemente una match che possa consacrare la sua carriera, ma il suo vero obbiettivo è Spence Jr, classe ’90, campione mondiale WBC e IBF; ma secondo i due team un loro possibile match dovrebbe essere preparato con la dovuta calma, anche per poter far guadagnare di più ad entrambi.