Boxe: Devin Haney vince il match contro Gamboa per decisione unanime

L’imbattuto pugile statunitense ha difeso con successo per la seconda volta la cintura WBC dei pesi leggeri.

Ieri sera al Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood, Florida, si è disputato la difesa per il titolo mondiale WBC tra ‘The Dream’ Haney e ‘El Ciclon de Guantánamo’ Gamboa.

Haney ha dominato per tutti i 12 round su Yuriorkis Gamboa, raggiungendo così una decisione unanime, i cartellini dei giudici sono stati 120-107, 120-107 e 118-109 ovviamente tutti a favore di Haney.

Il giovane 21enne ha immediatamente preso il controllo del match, proponendo il suo ottimo jab e alternando colpi al corpo e alla testa; infatti la sua velocità e le sue combinazioni sono rimaste un punto dolente per Gamboa, il quale si accontentava di allontanarsi tentando di lavorare alla distanza. Il 38enne all’11 round è stato anche penalizzato di un punto per aver trattenuto troppe volte l’avversario.

Haney, 25-0 (15KO) rimanendo imbattuto, diventa campione del mondo WBC dei pesi leggeri, mentre Gamboa subisce la sua seconda sconfitta consecutiva, questa sconfitta segna il suo terzo tentativo fallito per la conquista cintura mondiale dei pesi leggeri.

Alla fine del match Gamboa si è precipitato fuori dal ring rifiutandosi di parlare con i media, mentre il giovane campione rilasciando l’intervista post-match ha dichiarato: “Ho dimostrato che sono qui e non vado da nessuna parte. Sfidare qualcuno come Gamboa è stato un trampolino di lancio, ma ora sono qui per i grandi scontri. Voglio poter combattere con i più grandi pugili per tirare fuori così il meglio di me“. Ha aggiunto infine: “Teofimo Lopez? Dico solo che voglio tutte le cinture. Teofimo ce l’ha. Il match contro di lui è quello che voglio.”