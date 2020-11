Boxe: Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa il 7novembre

L’incontro metterà in palio l’ambitissimo titolo WBC dei pesi leggeri, posseduto attualmente da Haney.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 7 novembre nella fantastica cornice del Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, in Florida, ovviamente, a causa della pandemia causata dal Covid-19, l’incontro si terrà a porte chiuse. Il match sarà l’evento principale di una tanto attesa organizzazione Matchroom USA in associazione con Devin Haney Promotions, trasmesso su DAZN.

La stella del pugilato Devin Haney (24-0, 15 KO) tornerà finalmente sul ring, dove ad attenderlo ci sarà il cubano Yuriorkis Gamboa (30-3, 18 KO). ‘El Ciclon de Guantanamo’ che ha sicuramente dalla sua parte l’esperienza, considerati i maggiori incontri disputati ed una maggiore età. D’altra parte ‘The Dream‘, vista la giovane età, solo 21 anni, può contare su una maggiore esplosività, con la quale potrebbe mettere in seria difficoltà il suo avversario.

Haney in un intervista durante il suo allenamento ha dicharato: “Gamboa ha fatto molto in questo sport, e il fatto che ha disputato molti match duri, la dice lunga su di lui. Molte persone non menzionano il mio nome tra i migliori al mondo, e sto cercando di cambiarlo presentando una performance contro Gamboa che nessuno ha mai visto prima. Rispetto Gamboa come pugile, ma sul ring non avrò alcun rispetto per lui. Sul ring è il mio nemico. Ora io sono al 100% e migliore che mai, lo vedrete nel match. Io sarò il volto della boxe!”