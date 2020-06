Boxe, Floyd Mayweather pagherà il funerale di George Floyd.

L’ex campione del mondo si è offerto disponibile a farsi carico delle spese funerarie dell’afroamericano Floyd.

La morte del 46enne, ucciso lo scorso lunedì a Minneapolis dopo un fermo della polizia, ha sconvolto l’America e non solo; con un clima di fortissima tensione, tra scontri e manifestazioni che continuano ad infiammare le strade degli Stati Uniti.

Mayweather sconvolto per l’accaduto

Ellerbe Leonard l’amministratore delegato della Mayweather Promotion, società di promozione creata dall’ex pugile, ha annunciato su Espn che l’ex campione del mondo si è offerto di pagare alla famiglia le spese per il funerale di Floyd, il 9 giugno a Houston, sua città natale. Dichiarando: “Probabilmente si arrabbierà con me per averlo rivelato pubblicamente ma, sì, pagherà il funerale”. Mayweather ha inoltre chiesto di potersi prendere a carico anche le spese per altre due commemorazioni del ragazzo, previste per giovedì in Minnesota e sabato in North Carolina.

La dichiarazione di Tiger Woods

Anche Tiger Woods, leggenda del golf, si è unito alla sofferenza della famiglia affermando: “Il mio cuore è con George Floyd, la sua famiglia e con quelli come noi che stanno soffrendo ora. Ho sempre avuto il massimo rispetto per le forze dell’ordine, che si allenano diligentemente per capire dove, come e quando usare la forza. Questa scioccante tragedia ha chiaramente superato il limite. Ricordo la rivolta di Los Angeles, quella del 1992, e ho imparato che l’educazione è il miglior modo di andare avanti. Possiamo far sapere come la pensiamo anche senza bruciare i quartieri in cui viviamo. Spero che attraverso conversazioni costruttive e oneste riusciremo a costruire una società più sicura e unita”.