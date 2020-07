Boxe, Guido Vianello torna sul ring a Las Vegas il 21 luglio

Annunciato il nuovo match per il peso massimo romano, ma è ancora in sospeso il nome dell’avversario.

L’incontro si svolgerà presso l’MGM Grand Hotel e Casino di Las Vegas, come di consueto per i match della Top Rank.

Valdez VS Valez

Il main event della serata è quello che vedrà il messicano Oscar Valdez (27-0) e il portoricano Jayson Velez (29-6-1) . Questo sarà il secondo incontro di Valdez nella categoria dei super piuma, dopo aver combattuto in precedenza esclusivamente nei piuma, divenendo comunque campione del mondo WBO.

‘The Gladiator’

L’olimpionico italiano sbarcato a Las Vegas per danzare sui ring americani, si allena con un allenatore di fama mondiale come Kevin Barry. Si presenta sui ring con un elmo da gladiatore da qui il suo soprannome ‘The Gladiator‘, entrato a far parte della scuderia della Top Rank del mitico Bob Arum, uno che di campioni se ne intende.

Il 10 giugno Vianello ha inanellato il settimo successo di fila contro Don Haynesworth. Nei suoi primi mesi in Usa il romano, che proviene dal mondo del tennis, ha avuto l’opportunità di fare da sparring partner a pugili del calibro di Tyson Fury. Ora il giovane pugile classe ’94, dovrà dare ulteriore prova del suo talento nel match organizzato per il 21 luglio di quest’anno contro un avversario, che ad oggi resta ancora anonimo.