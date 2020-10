L’evento andrà in onda in diretta sulla principale rete ESPN e su FIGHT SPORTS in oltre 50 paesi in tutto il mondo.

L’attesa finalmente sta terminando, il 17 ottobre potremmo assistere ad un grande match, considerato il più grande incontro di pugilato del 2020, quello tra il campione del mondo WBO e WBA (in due categorie leggeri e super leggeri) Vasyl Lomachenko contro il campione del mondo IBF dei pesi leggeri Teofimo Lopez.

Il match andrà in onda in diretta sulla principale rete ESPN e su FIGHT SPORTS in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Durante una conferenza stampa virtuale, il manager Bob Arum ha spiegato perché mandare in onda l’evento in pay-per-view era una scelta da non prendere.

“Voglio solo ringraziare ESPN. Non è facile in questi tempi terribili, con milioni di americani senza lavoro, chiedere alla gente di spendere 70 o 80 dollari per vedere questo grande incontro sulla pay-per-view. Ma ESPN ci ha dato la possibilità di evitarlo. E così le persone, qualunque sia la loro situazione economica, potranno assistere a questo match senza alcun costo. Avremo così un enorme pubblico. Sarà un vero vantaggio per lo sport della boxe. Milioni di persone guarderanno questo evento e vedranno cos’è la boxe, con questi due grandi atleti e combattenti che si sfideranno il 17 ottobre. Quindi, sono molto, molto felice – lo sono davvero. Non vedo l’ora che arrivi questo evento e so che anche i fan della boxe di tutto il mondo non vedono l’ora di guardare questo grande match“.