Boxe: La previsione di Joseph Diaz Jr. sul possibile match tra Ryan Garcia e Jorge Linares

Secondo l’attuale campione del mondo IBF dei super piuma, nell’incontro non ci sarebbe un favorito.

Chi parla è il pugile americano Joseph Diaz Jr.,che ha dichiarato in una recente intervista che l’incontro tra lo statunitense e il venezuelano risulterebbe davvero interessante, anche perché la vittoria del giovane talento Ryan Garcia non sarebbe così scontata, e che anche l’ormai 34enne potrebbe ancora dire la sua.

‘The Flash’

Ryan Garcia, soprannominato ‘The Flash‘ classe ’98,è uno dei pugili emergenti più forti e completi del panorama pugilistico mondiale, sotto l’egida della Golden Boy Promotion fondata da Oscar De La Hoya, sta scalando i vertici mondiali della categoria.Contando sugli allenamenti di Eddy Renoso, ovvero l’allenatore del campione del mondo Saul ‘Canelo’ Alvarez, attualmente ha l’attivo 20 vittorie di cui 17 per KO e nessuna sconfitta.

‘El Niño de Oro’

Il più esperto Jorge Linares, classe ‘85 soprannominato ‘El Niño de Oro’ ed ex campione del mondo WBA, attualmente è seguito dal prestigioso preparatore Freddie Roach, che tra gli altri ha allenato Manny Pacquiao.

Nell’intervista al programma Fighthub Diaz Jr. afferma: “Sono entusiasta di vedere combattere un ragazzo forte come Jorge Linares, perché con lui non si scherza, amico. Non è un idiota. Sarà una buona esperienza di apprendimento per Ryan Garcia.” ha continuato lo statunitense “Sì, è più vecchio Linares e sì, ha molte sconfitte, ma ha con sé molta esperienza sul ring. Conosco entrambi i ragazzi, quindi non sceglierò chi vincerà quel combattimento; spero solo che vinca il pugile migliore quella notte”.