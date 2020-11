Boxe: Magnesi è campione del mondo IBO

E’ Michael Magnesi il nuovo campione del mondo del titolo IBO dei pesi superpiuma. Al palasport di Fondi in provincia di Latina, il pugile di Cave manda a tappeto il ruandese Kinigamazi. Dopo Giovanni De Carolis, Magnesi è il 36° pugile italiano a salire sul tetto del mondo. Match scintillante fin dalle prime battute, il nostro pugile nelle prime riprese ha studiato l’avversario per poi colpirlo con un devastante gancio destro al quinto round. Grande euforia per Alessandra Branco, moglie di lonewolf Michael Magnesi e figlia dell’ex pugile Silvio Branco detto il Barbaro ex campione del mondo WBA e Silver WBC per la categoria dei pesi massimi leggeri.