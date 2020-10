Boxe: Matteo Signani difende il titolo europeo dei pesi medi

Stasera a Caen in Francia il romagnolo affronterà lo sfidante francese Maxime Beaussire.

Al Palais des Sports di Caen in Normandia, il campione d’Europa dei pesi medi Matteo Signani (29-5-3) affronterà lo sfidante francese Maxime Beaussire (29-2-1) mettendo in palio, per la prima volta, la cintura europea (Ebu) conquistata a Trento lo scorso 11 ottobre, dopo aver battuto ai punti l’armeno Gevorg Khatchikian (29-3). L’incontro che era stato rinviato per l’emergenza Covid-19, è stato organizzato per stasera.

Signani infatti in un intervista di ieri dichiarava: “Avrei dovuto difendere il titolo a marzo scorso, ma a causa della pandemia di Covid-19 non è stato possibile. Ho continuato ad allenarmi sapendo che il momento di tornare sul ring sarebbe arrivato presto. Domani, in terra francese, sarò pronto per la prima difesa volontaria. Nel periodo del lockdown mi sono allenato a casa perché ho il sacco da boxe e tutto quello che mi serve. Appena possibile, sono ritornato nella palestra Ringside Boxing di Rimini allenandomi con pugili del calibro Valentino Manfredonia, Orlando Fiordigiglio, Nicholas Esposito, Ivan Zucco, Marcello Matano e Nicolò Amore, che mi hanno fatto da sparring partner”.

Il pugile italiano che fa parte della Guardia Costiera di Rimini, quando finisce il turno, con il borsone già in auto, corre in palestra. Ha ribadito in una recente intervista: “Sono prontissimo. Sto meglio adesso di quando avevo 20 anni. Ho sempre fatto una vita regolare, non ho mai esagerato. In nulla. Sto attento anche alle piccole cose dell’alimentazione. Sono sempre stato così, ma ora sono maniacale e vedo i risultati”.

Anche il suo vecchio Maestro Meo Gordini, che questa volta non sarà al suo angolo ma certamente farà il tifo per il ragazzo, ha confermato il duro lavoro svolto dal pugile definendo le sua routine “vita di un frate”.

Giaguaro vs Conqueror

Il ‘Giaguaro’ ha vinto, più volte, da professionista, il titolo italiano dei pesi medi, oltre quello dell’Unione Europea (Ebu) e d’Europa inoltre è stato anche campione intercontinentale Wba e campione Ibf Latino. Lo sfidante, ‘The Conqueror’, invece si è distinto anche nei pesi Welter e Superwelter conquistando il titolo di campione di Francia in entrambe le categorie di peso e il titolo dell’Unione europea dei Superwelter.

Sarà possibile seguire il campione riminese in diretta streaming su SportMag TV (H20).