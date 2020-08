Boxe: Otto Wallin vince per KOT contro Travis Kauffman

Il 15 agosto nel Connecticut è andata in scena la sfida tra i due pesi massimi senza titoli in palio.

Lo svedese Otto Wallin (21-1), che l’anno scorso ha dato filo da torcere a Tyson Fury, è tornato sul ring sabato sera affrontando Travis Kauffman (32-2) all’arena Mohegan Sun del Connecticut. Il match previsto sulle 10 riprese, presentato da PBC, è stato trasmesso in diretta davanti alle telecamere di Showtime.

Il match:

Kauffman ha combattuto in modo aggressivo nel primo round, mentre Wallin ha impiegato la pazienza nella speranza di controllare il ritmo del combattimento. L’arbitro ha interrotto il match durante la seconda ripresa per avvertire Wallin di non trattenere Kauffman per il collo. Il terzo round ha visto Wallin colpire duro e pulito il suo avversario, mentre Kauffman ha continuato ad attaccare con pazienza. Il round successivo ha seguito lo schema di quelli precedenti; alla quinta ripresa Kauffman sembrava essersi ferito alla mano o al braccio sinistro che, oltre ad una forte escoriazione al labbro, ha permesso a Otto Wallin di infliggere un TKO al 2:32 del quinto round. L’arbitro Michael Ortega ha segnalato la fine del combattimento, e successivamente Kauffman ha annunciato che si sarebbe ritirato dalla boxe, pochi giorni prima del suo 35 °compleanno.