Boxe, per Jorge Linares il miglior pugile dei pesi leggeri è Vasyl’ Lomačenko

Secondo il pugile venezuelano neanche Teófimo López è all’altezza dell’ucraino.

L‘ex campione dei pesi leggeri WBA – WBC in una recente intervista a “The Ak And Barak Show” ha dichiarato che nella sua categoria ci sono tantissimi talenti, ma non riesce proprio a vedere nessuno in grado di competere con Lomačenko, neanche il talentuoso López.

‘El Niño de Oro’ vs ‘Hi-Tech’

Jorge Linares ha ricordato il suo incontro contro ‘Hi-Tech’ il 12 maggio 2018 al Madison Square Garden di New York; ‘El Niño de Oro’ al 6° round aveva messo knockdown l’avversario, ma dopo quella ripresa Vasyl’ aveva avuto una risalita fino ad arrivare al TKO al 10º round con un colpo fegato, diventando così il nuovo campione WBA dei pesi leggeri.

Il pugile ucraino aveva poi dichiarato subito dopo quell’incontro: “Voglio dire grazie a Jorge Linares, è un grande combattente e mi ha dato un’altra lezione di boxe. E’ bravo. Mi sono preparato per gli ultimi round e mio padre mi aveva consigliato infatti di andare corpo a corpo con lui”

“Il miglior pugile dei pesi leggeri è Lomačenko”

Due anni dopo, Linares considera ancora il 32enne il miglior peso leggero al mondo, affermando: “Ci sono un sacco di buoni pugili nella categoria dei pesi leggeri. Ma, sai, io ho combattuto con Lomačenko, ed è ancora il migliore in termini di velocità. Il suo avversario dovrebbe essere Teofimo López, giusto? Quindi, anche Teofimo López dovrebbe essere un buon pugile. Il 22enne campione è abbastanza bravo da battere il magistrale Lomačenko? Non credo“. Infine il venezuelano ha terminato la sua intervista dichiarando che secondo lui il pugile ucraino è cambiato molto in questi due anni, ma solo in meglio.

Lomačenko- López avrebbero già dovuto incontrarsi il 30 maggio al Madison Square Garden, ma il tutto è stato rinviato a causa della pandemia mondiale. Il promotore Bob Arum intende programmare finalmente l’incontro per settembre, così si potrà vedere se Linares aveva ragione nelle sue dichiarazioni.