Boxe: stanotte Alessandro Riguccini vs Ivan Alvarez

Il pugile toscano ritorna sul ring concedendo la rivincita al pugile messicano

A partire dalle 3 di sabato notte in Italia, sarà trasmesso il tanto atteso ritorno sul ring messicano di Alessandro’ Rognoso’ Riguccini che sfiderà Ivan ‘Elegante’ Alvarez (29-10-1, 19KO). L’evento organizzato dalla Boxing Promotion di Jorge Toscano avrà come palcoscenico il Palacio Jai Alai di Tijuana in Messico.

Il match sarà una rivincita dell’incontro già disputato il 26 aprile 2019 a Firenze, in quel occasione, dove vi era in palio il titolo WBC Silver dei pesi welter, il pugile italiano aveva stravinto per KO alla prima ripresa contro il pugile di Sonora.

L’imbattuto Riguccini è dotato di un micidiale destro, con il quale ha vinto ben 20 match per KO su 24 in totale; anche se l’atleta è però fermo da circa un anno per via della pandemia in atto, questa rivincita gli permetterà di, in caso di vittoria, guardare a cinture davvero importanti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >>> ESCLUSIVA-Boxe: Intervista Alessandro Riguccini, il portacolori italiano imbattuto in Messico

In un post su Facebook di qualche giorno fa, il nostro connazionale ha voluto ringraziare il suo staff: “Un grazie al mio allenatore Erick Rubio e alla moglie Lupita López per avermi allenato così bene per questo importante incontro e alla mia ragazza Giulia Innocentini per avermi sopportato e cucinato in questa dura preparazione, ma soprattutto al main sponsor Piccini Paolo per l’appoggio costante nelle mie rocambolesche avventure!!!”

Nell’evento si potrà assistere anche al match dello statunitense Manuel Jaimes (10-0-0, 9 KO) che sfiderà il messicano Cristian Santiago Vazquez (15-0-1, 14KO) per il titolo vacante WBC Youth dei pesi leggeri.

La riunione sarà trasmessa streaming sul seguente canale streaming:

https://m.youtube.com/watch?ab_channel=FightHubTV