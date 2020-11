Boxe, stasera: Dario Socci vs Tobia Loriga

Nella riunione organizzata stasera i pugili si sfideranno per il titolo italiano dei pesi welter

Stasera al PalaBoni di Mantova saranno puntati i riflettori sul campione italiano dei pesi welter Tobia Giuseppe Loriga (31-8-3) che dovrà difendere la cintura dallo sfidante ufficiale Dario Socci (12-5-2), incontro già precedentemente programmato lo scorso marzo e spostato a seguito del lockdown.

Il campione in carica, parlando proprio di questo match, aveva così affermato in un’intervista “Sono in una forma ottimale, ho fatto tanti sacrifici come sempre; la cosa importante per me è dare sempre il massimo e impegnarsi in allenamento. Sono prontissimo ad affrontare nelle migliori condizioni il match, poi come dico sempre vinca il migliore”.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >>> Boxe: Vincenzo Picardi vs Gianluca Conselmo programmato per il 5 dicembre

Anche l’assessore allo Sport Luca Bossi ha espresso il proprio sostegno al campione crotonese: “Tobia Loriga è un esempio per tutti, dentro e fuori dal ring. Soprattutto per i giovani che attraverso non solo l’impresa sportiva del nostro campione ma per il suo comportamento, professionalità e disciplina, possono ricavare l’essenza di quello che significa essere realmente uomini di sport, ereditando una tradizione che da sempre concilia lo sport con l’educazione del corpo e della mente, in perfetta armonia. Come sempre tutta la città sarà al fianco del nostro campione, idealmente a bordo ring per sostenerlo in questa nuova impresa sportiva”.

Tra gli incontri dell’evento ci sarà anche il campione in carica dei superleggeri Arblin Kaba che invece si batterà in un match di dieci riprese da tre minuti ciascuna con Mohamed Khalladi, subentrato in extremis dopo il forfait a cui è stato costretto sia Luciano Randazzo a causa della positività al Covid-19 che di Andrea Scarpa, il quale non ha potuto partecipare a causa della comparsa di sintomi influenzali.

“Fortunatamente siamo riusciti a risolvere alcuni problemi sorti all’ultimo minuto e riprogrammare la riunione di venerdì. Il match tra Kaba e Khalladi, in sostituzione del titolo italiano con Scarpa, sarà molto interessante. In questo momento, organizzare eventi sportivi non è assolutamente facile ma dobbiamo stringere i denti per andare avanti con l’attività finché è possibile”. Così aveva parlato l’organizzatore Mario Loreni

Il programma prevede anche i match tra: Yassin Hermi (3) vs Luigi Mantegna (2-81-2) per i pesi superwelter, Stiven Leonetti Dredhaj (6) vs Leonardo Balli (3) dei pesi mediomassimi, Alessio Lorusso (11-4-2) vs Marko Petrovic (3-7-2) dei pesi gallo, Arblin Kaba (12) vs Mohamed Khalladi (14-8-1) dei pesi superleggeri.

L’evento sarà trasmesso in diretta tv dalle ore 22.00 su RaiSport.