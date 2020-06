Boxe, Ufficiale: Accordo trovato per il match dell’anno dei pesi massimi

Finalmente l’ncontro tra Tyson Fury e Anthony Joshua, è deciso! In palio la riunificazione delle cinture.

Il campione mondiale WBC nella categoria dei pesi massimi ha annunciato sui suoi profili social: “E’ ufficiale Fury VS Joshua, accordo per l’anno prossimo! Prima devo spaccare Wilder e poi annienterò Joshua. Ringrazio Kinnerhan per aver fatto questo!.”

Così ha esordito il pugile inglese che tanto aspettava questo momento, lo avevamo preannunciato anche noi già nel precedente articolo di Sport Paper del 7/06/2020, ed è arrivata la conferma dallo stesso ‘Gypsy King’.

“I due pugili sono pronti a salire sul ring”

Il promoter sportivo inglese Eddie Hearn ha convalidato l’affermazione di Fury, dando anche alcuni dettagli sul match: “C’è ancora molto da fare, Non c’è ancora niente di nero su bianco, ma i due pugili sono d’accordo per due match e sono pronti a salire sul ring, ma dobbiamo ancora discutere dei dettagli con i loro manager. Non abbiamo ancora parlato infatti della parte economica, che è l’aspetto più importante e delicato. Il primo match sarà nel 2021, prima però ognuno di loro sarà impegnato in altri match già programmati da tempo. Fury deve pensare a Wilder, mentre Joshua dovrà incontrarsi con Kubrat Pulev e dare la rivincita a Dillian Whyte.”.

Il primo dei due incontri nell’estate del 2021

Il primo dei due incontri dovrebbe svolgersi nell’estate del 2021, mentre sulla location Hearn non si è sbilanciato, indicando come possibile posto sicuramente la Gran Bretagna, ma affermando che essendo un mondiale dei pesi massimi tutto può cambiare, perché dovranno valutare le tante offerte che arriveranno.

Come anticipato quindi i due pugili inglesi dovranno prima sostenere altri match, Fury dovrà scontrarsi sul ring per la terza volta con Deontay Wilder, e Joshua che detiene le cinture IBF, WBA e WBO dovrà incontrarsi con Kubrat Pulev.

Non ci resta che attendere questo grande evento finalmente ufficializzato, che cercherà di riunificare tutte le cinture.