Brahim Diaz, il diez del Diavolo: trascinatore ed arma in più di Pioli

A suon di grandi prestazioni e a suon di gol, sta trascinando il Milan ai vertici della classifica in questo primo scorcio di campionato, ed anche in Champions League la musica pare proprio essere la stessa: Brahim Diaz si è preso il Milan.

Con 4 reti in 7 partite, il fantasista spagnolo è il marcatore principe del ‘Diavolo’ fino a questo momento, ma soprattutto sono le sue prestazioni a fare parlare tanto di sè, il numero 10 rossonero, dopo l’addio di Calhanoglu passato all’eterna rivale, nonché concittadina, l’Inter, è riuscito sempre di più a trovare il suo spazio nel mosaico giá ben strutturato da Pioli, riuscendo a legare sia le trame offensive della squadra milanese, servendo assist e segnando ma anche riuscendo ad unire alla sua tecnica una disciplina tattica oltre che una ottima corsa, permettendogli quindi di recuperare palloni importanti e quindi potendo costruire l’azione già qualche metro dietro al proprio raggio d’azione standard.

Un giocatore completo quindi,moderno, per il modo di intendere il calcio di oggi e soprattutto funzionale al progetto della società di via Aldo Rossi sia dentro che fuori dal campo.

E se è vero che il Milan sta cogliendo i frutti seminati lo scorso anno grazie all’esplosione del talento con il numero 10 sulle spalle ( a tal proposito doveroso anche citare il fatto che la Curva Sud gli ha dedicato un coro, già dopo la partita contro il Venezia, che era stato riservato solo ad altre due figure iconiche del calcio milanista, vale a dire Andrij Shevchenko e Kaká) è altrettanto vero che il Real Madrid resta vigile sulle prestazioni del nuovo simbolo dei meneghini

I Blancos, infatti nell’operazione che vede il Milan possessore delle prestazioni sportive dello spagnolo fino al termine della stagione 2022/2023, hanno concesso il diritto di riscatto in favore dei rossoneri ad una cifra non esorbitante : 23 milioni di euro, a patto, però che l’ultima parola, ovvero il contro riscatto, fissato a circa 27 milioni di Euro, sia deciso dalla stessa società di Florentino Perez , che con i campioni, come sappiamo , ha un grande feeling.

Brahim Diaz si gode il Milan ed il Milan si gode Brahim Diaz, ma se il legame col ‘Diavolo’ proseguirà anche dopo la prossima stagione, bisognerà però chiederlo anche al Real Madrid.