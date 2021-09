Il Crotone ferma il Brescia

Brescia sprecone, ed il Crotone nel finale agguanta il pareggio. Il Brescia colpisce due volte prima con Leris al 35′, nella ripresa è Moreo al 23′ a raddoppiare di testa. Partita finita? Assolutamente no, perchè entra in scena Mulattieri che in contropiede al 25′ acorcia le distanze, mentre al 38′ in mischia mette dentro il pallone del pari meritato.

BRESCIA (4-3-2-1) Joronen 6 (1’ st Linnér 6); Mateju 5 (30’ st Papetti 5.5), Cistana 6.5, Mangraviti 4.5, Pajac 5; Lèris 7, Van de Looi 5, Bertagnoli 5.5; Tramoni 5 (15’ st Palacio 6.5), Jagiello 6.5 (30’ st Bisoli sv); Bajic 6.5 (15’ st Moreo 7). All. Inzaghi 5.5 (A disp. Chancellor, Karacic, Cavion, Labojko, Olzer, Spalek, Ndoj)

CROTONE (3-4-2-1) Festa 6.5; Canestrelli 5.5, Paz 6, Nedelcearu 5; Mogos 5.5, Estevez 5.5 (34’ st Donsah sv), Vulic 6.5, Molina 5 (1’ st Sala 6.5); Benali 6.5 (13’ st Mulattieri 8), Kargbo 6 (34’ Oddei sv); Maric 7 (45’ st Schirò sv) All. Modesto 7 (Contini, Saro, Cuomo, Visentin, Mondonico, Zanellato, Giannotti)

Arbitro: Camplone di Pescara 5

Reti: 35’ Léris; st 23’ Moreo, 25’ e 38’ Mulattieri

Note: Angoli 3-7 Ammoniti: Mateju, Benali, Nedelcearu, Mogos. Recupero 2′ e 4′.