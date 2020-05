Ibrahimovic si ferma in allenamento

Brutte notizie in casa Milan, durante l’allenamento di oggi infortunio per Ibrahimovic. Problemi al polpaccio per lo svedese, si teme qualcosa di serio. L’attaccante ha lasciato Milanello senza stampelle ma per conoscere l’entità dell’infortunio bisognerà attendere gli esami strumentali in programma domani. Si teme un lungo stop.