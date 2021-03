Bulgaria-Italia, risultato, tabellino e highlights (0-2)

Dopo la vittoria nel primo impegno di qualificazione a Qatar 2022 contro l’Irlanda del Nord, gli azzurri scendono in campo allo Stadio Nazionale Vasil Levski di Sofia contro i padroni di casa della Bulgaria. I bulgari, vincenti nella prima uscita contro la Svizzera, sono considerati i principali rivali degli italiani per il primo posto. Per la squadra di Mancini, vincere significherebbe dare un primo segnale a tutto il raggruppamento. Tra i giallorossi parte titolare Spinazzola, tribuna per El Shaarawy. In panchina Pellegrini e Mancini.

BULGARIA-ITALIA 0-1 (43′ rig. Belotti; 82′ Locatelli)

BULGARIA (3-5-2): Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho (46′ Karagaren), Chochev, Kostadinov (62′ Malinov), Vitanov, Tsvetanov; Delev, Galabinov.

A disp.: Naumov, Karadzhov, Hristov, Zanev, Vutov, I.Iliev, Yomov, A.Iliev, Iliev, Rainov.

CT: Yasen Petrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (68′ Di Lorenzo), Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi (68′ Locatelli), Verratti; Chiesa(Bernardeschi), Belotti (74′ Immobile), Insigne.

A disp.: Sirigu, Meret, Bastoni, Pellegrini, Pessina, Grifo, Emerson, Mancini.

CT: Roberto Mancini

Arbitro: Slavko Vinčič (SVN)

Assistenti: Tomaž Klančnik (SVN) – Andraž Kovačič (SVN)

Quarto Ufficiale: Matej Jug (SVN)

Ammoniti: Kostadinov, Vutov, Bozhikov.

Bulgaria Italia Highlights