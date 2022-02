Bundesliga, colpaccio Borussia Dortmund: arriva dal Bayern Monaco

Il difensore arriverà in estate a parametro zero

Per la prima volta nell’era recente un giocatore si trasferisce, a sorpresa, dal Bayern Monaco al Borussia Dortmund. Inusuale a dir poco, visto che le due squadre ci hanno abituato a vedere operazioni al contrario: prima Mario Götze nel luglio 2013 (che non giocò la finale do Champions League proprio contro il Bayern, poi vinta da quest’ultimi per 1-0), poi Robert Lewandowski e Mats Hummels.

A Dortmund, dalla Baviera, è poi arrivato Sebastian Rode e nuovamente Hummels, ma si è trattato di colpi dall’impatto ben inferiore rispetto a quelli elencati poco fa: nel 2017 Rode, ad esempio, sbagliò il rigore nel corso della Supercoppa di Germania, che andò ai rivali bavaresi al tempo allenati da Carlo Ancelotti.

Bundesliga, Niklas Süle al Borussia Dortmund

Ora, però, la musica è cambiata: in estate, infatti, il centrale difensivo Niklas Süle si unirà al BVB a zero.

Süle, 26 anni, fu stato prelevato dall’Hoffenheim nel 2017, dopo una lunga ed accesa asta tra le big d’Europa, per 20 milioni di euro. In questa stagione ha collezionato 26 presenze, per un totale di 157 con il Bayern e la bellezza di ben 13 trofei, tra cui la CL del 2020. Sarà un’enorme boccata d’ossigeno per il Dortmund, che da anni fatica difensivamente, e che quest’anno, con Zagadou titolare al fianco di Hummels, ha sofferto ancor più del normale.