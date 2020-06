Bundesliga, giornata 30: il Bayern passa, Lipsia in difficoltà

Doveva essere la partita di Kai Havertz, l’ultimo ostacolo alla grande cavalcata del Bayern. Peccato che ad un’oretta dall’inizio della partita i muscoli del talento tedesco si siano rifiutati di scendere in campo. Quindi, il premio come miglior attore protagonista va ancora una volta ai giocatori del Bayern.

Bundesliga, ancora grande Bayern aspettando il Dortmund

I brividi di inizio partita (1-0 di Alario dopo 10 minuti) si sono presto trasformati nella sensazione che conoscono molto bene a Monaco, la gioia per la vittoria. Il Bayer viene superato agevolmente 4-2 grazie a prestazioni strepitose, vedi Goretzka e Müller (in totale 1 gol e 3 assist), oltre al grande supporto dato ai bavaresi dalla difesa del Leverkusen, che definire scoperta non rende l’idea. Aspettando il Borussia Dortmund in campo alle 18.30, il Bayern si porta avanti e vola a +10. I giallo-neri giocano un match molto complicato contro l’Hertha Berlino, che da quando ha cambiato allenatore ha ottenuto 10 punti in 4 partite riuscendo a fermare sul pari il Lipsia.

Bundesliga, Lipsia e le altre

A dire la verità, la squadra di Nagelsmann non se la passa tanto bene. Dalla ripartenza alterna la vittoria al pareggio con costanza matematica. Oggi infatti è stata fermata dal Paderborn, ultimo in classifica. In questo caso, le responsabilità dell’ulteriore battuta d’arresto hanno un nome e un cognome: Dayot Upamecano. Il difensore, dopo essere stato graziato dall’arbitro che l’aveva soltanto ammonito per un fallo da ultimo uomo, ha ricevuto il secondo giallo dopo aver allontanato il pallone. Non è l’unica ingenuità tra le partite giocate oggi. Forse ancora peggiore è l’espulsione diretta a Benjamin Hübner. Il 30enne dell’Hoffenheim ha rifilato un pugno ad un avversario durante una mischia in area. E’ pure capitano della squadra, che lascia in 10 dopo appena 9 minuti mettendoci un’infinità di tempo (sprecato a protestare) per uscire. Nonostante l’uomo in meno l’Hoffenheim riesce a ribaltare la partita e solo un’altra sciocchezza (di Nordtveit) porta il Düsseldorf a segnare il 2-2 su rigore. Il Fortuna perde una grossa occasione per restare sulla scia del Mainz, che ha tutte le intenzioni di salvarsi, come dimostrato oggi con il 2-0 sull’Eintracht. Il risultato pare addirittura stretto viste le numerose possibilità di segnare create. C’è però chi vorrebbe approfittare del mezzo passo falso del Düsseldorf. Il Werder Brema domani dalle 13.30 gioca per agganciare a pari punti il Fortuna. L’avversario sarà il Wolfsburg che punta a riscavalcare l’Hoffenheim. Chiudono la giornata Union Berlino-Schalke alle 15.30, ovvero due squadre in caduta libera. Alle 18.00 invece Ausburg-Colonia, entrambe alla ricerca di punti per raggiungere l’aritmetica salvezza.