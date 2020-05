Bundesliga, il programma della 26esima giornata

Pronti, partenza, via alla Bundesliga. Il futuro dirà se ricominciare così presto sia una scelta troppo avventata. Di certo ora la parola più pronunciata tra gli appassionati è “finalmente”.

Bundesliga, come si riparte

Il 16 maggio 2020 sarà comunque una data storica perché riprenderà uno dei più importanti campionati continentali. Sarà un evento importante che segnerà l’inizio di un esperimento, a cui tutto il mondo guarderà per capire se funziona o meno il metodo tedesco. Senza dubbio, non sarà la stessa cosa. I tifosi, che creano sempre atmosfere da brivido, non ci saranno e verranno rimpiazzati in alcuni casi dai loro cartonati. A vedere la partita allo stadio ci saranno al massimo 300 persone. I calciatori saranno costantemente controllati e isolati. Durante le partite non saranno permesse strette di mano, abbracci e sputi. Insomma, tutto sarà diverso da prima, tranne un piccolo particolare.

Bundesliga, le partite della 26esima giornata

Il Bayern Monaco è in testa alla classifica e punta a vincere il titolo per l’ottava volta consecutiva. Sabato le dirette inseguitrici scendono tutte in campo. Alle 15.30 il Lipsia affronta il Friburgo ottavo, mentre il Borussia Monchengladbach alle 18.30 vuole espugnare Francoforte, dove l’Eintracht, dodicesimo, ha perso solo 3 volte questa stagione. Tuttavia il big match di giornata si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund, dove va in onda il derby della Ruhr. Borussia Dortmund – Schalke 04 è una delle rivalità più sentite in Bundesliga e fu una delle gare che segnò il tracollo dei giallo-neri (che conclusero la partita in 9 uomini), con conseguente fine dei sogni scudetto, al termine dello scorso campionato. La capolista invece si farà attendere visto che giocherà soltanto domenica alle 18. L’avversario sarà l’Union Berlino, neopromossa che però ha sorpreso tutti con un undicesimo posto, inaspettato ad agosto. La giornata si concluderà lunedì con un interessante Werder Brema – Bayer Leverkusen. Due posizioni di classifica opposte, ma entrambe le squadre sono spinte da motivazioni simili. Il Werder infatti deve trovare punti in ogni angolo della Germania se spera di salvarsi (ora è a -4 dalla zona playout, ma con una partita da recuperare), mentre il Bayer spera ancora di qualificarsi per la prossima Champions League essendo a due punti dal Monchengladbach quarto.