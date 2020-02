Buon Compleanno Divin Codino!

Oggi Roberto Baggio compie 53 anni

Nato a Caldogno in provincia di Vicenza, veneto, ritenuto uno dei migliori calciatori della storia del calcio mondiale, e probabilmente il migliore calciatore italiano, oggi, Roberto Baggio, compie 53 anni.

Ha diviso opinionisti, sportivi, tifosi ed allenatori, c’era chi non lo preferiva tanto per il suo poco aiuto alla squadra, chi invece ne esaltava le raffinate doti tecniche e balistiche.

488 presenze e 205 in serie A è il settimo nella classifica di tutti i tempi. In Nazionale detiene invece 56 presenze e 27 gol, più o meno 2 a partita.

Partito nel Lanerossi Vicenza, ha trovato la sua esplosione con la Fiorentina, e memorabile un gol scartando mezzo Napoli, davanti a Maradona, ricevendo gli applausi del San Paolo.

Passò alla Juventus, e a Firenze, questo tradimento non fu mai accettato. Qui, ha ottenuto il Pallone d’Oro che lo gratificò come miglior calciatore del 1993. Nel 1994 ricordiamo il memorabile mondiale ad Usa 1994, in cui il Divin Codino con 5 reti trascinò la Nazionale di Arrigo Sacchi alla finale col Brasile, persa purtroppo con il suo rigore mandato oltre la traversa.

Da qui cambiò spesso squadra dal Milan, in cui non strinse grossi rapporti con Fabio Capello; al Bologna, dove in una stagione realizzò 22 gol in 30 partite; poi all’Inter, dove non trovò molto spazio; arrivando poi al Brescia, in cui c’erano un giovane Andrea Pirlo, Pep Guardiola, allenato da Carletto Mazzone, in cui chiuse definitivamente la carriera nel 2004 ricevendo l’omaggio di San Siro.

Probabilmente avrebbe meritato di più, un Mondiale sicuramente, e qualche soddisfazione maggiore in ambito di club. Ma gli amanti del calcio, quello dei dribbling, delle punizioni e dei ricami, lo adoreranno sempre.

Tanti auguri, Roberto!