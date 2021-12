Cagliari Cittadella, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

I sedicesimi della coppa Italia offrono in tabellone un’opportunità per una squadra di serie B di provare a eliminare una squadra di serie A: la partita tra Cagliari e Cittadella, infatti, appare piuttosto equilibrata con i veneti che vogliono provare il colpaccio. Il Cagliari di Walter Mazzarri è reduce dalla pesante sconfitta contro l’Inter con il confinamento al penultimo posto della graduatoria, insieme al Genoa. Il Cittadella di Corini, invece, si trova al settimo posto in serie B, ma ben agganciata al treno per la promozione diretta. Il Sassuolo aspetta chi vincerà questa sfida

Cagliari Cittadella, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Zappa, Ceppitelli, Obert; Bellanova, Deiola, Oliva, Pereiro, Lykogiannis; Pavoletti, Ceter

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Frare, Adorni, D. Donnarumma; Mazzocco, Danzi, Branca; D’Urso; Cuppone, Okwonkwo

Cagliari Cittadella, i precedenti

L’unico precedente tra Cagliari e Cittadella relativo alla coppa Italia risale alla stagione 00/01 quando i sardi ebbero ragione dei veneti per 3-0 con doppietta di Cammarata e gol di un giovane David Suazo. A quella stagione, e a quella seguente, risalgono gli altri scontri tra le due formazioni, tutti in serie B e nei quali il Cagliari ha vinto in 3 occasioni, mentre il Cittadella ha vinto solo una volta.

Cagliari Cittadella, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su Italia 1 e Mediaset play