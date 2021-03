Cagliari-Juventus, Pirlo conferma: “E’ stata una bella botta, bisogna ripartire”

Cagliari-Juventus

La Juventus si appresta ad affrontare la trasferta in Sardegna, dove ad attendere i bianconeri ci sarà il Cagliari, la squadra che domenica scorsa ha battuto il Bologna. I bianconeri arrivano dall’eliminazione dalla Champions League. Una partita che potrebbe nascondere delle sorprese quella in scena alla Sardegna Arena domenica 14 marzo 2021 ore 18.

Andrea Pirlo: “La squadra si sta riprendendo”

Alla vigilia del match in conferenza stampa arriva Andrea Pirlo, tecnico bianconero, per presentare la gara di domani. Pirlo, sulla sua formazione, dichiara: “La squadra si sta riprendendo. E’ stata una bella botta, anche ieri ci siamo allenati tutti insieme, ma abbiamo la strada per Cagliari è ben chiara in testa. Il Cagliari ha cambiato allenatore da poco che ha ottenuto subito degli ottimi risultati. Sarà una partita importante dopo la nostra eliminazione dalla Champions. Ci vorrà grande orgoglio e spirito di squadra per fare una grande partita domani a Cagliari”. La condizione di salute dei giocatori: “Stanno tutti bene, a parte Demirale e Ramsey che hanno problemi fisici, e a Dybala e Bentancur. Gli altri sono tutti a disposizione”. Il tecnico, su Dybala: “Speriamo di averlo subito dopo la sosta, non lo abbiamo mai avuto a disposizione un campione come lui e questo dobbiamo ricordarlo”. Le difficoltà che si sono viste in Champions e la Juventus che in Europa non va: “Abbiamo commesso degli errori e quando li commetti in Champions purtroppo capita di uscire. Succede anche ad altre squadre, quando prendi gol poi diventa difficile vincere lo scontro diretto. Per il futuro ci sarà tempo di parlarne, ora in testa abbiamo obiettivo del campionato”