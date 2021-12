Cagliari Udinese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

L’anticipo del sabato sera della diciottesima giornata di serie A mette di fronte Cagliari e Udinese. Dopo il cambio in panchina, con Gabriele Cioffi che è subentrato a Gotti, l’Udinese è riuscito a bloccare il Milan a San Siro sul pareggio (acciuffato nel finale da Ibrahimovic) e poi ha vinto con un largo 4-0 contro il Crotone in coppa Italia. Il Cagliari, di contro, nonostante già ha effettuato un cambio in panchina, con Mazzarri che ha rilevato Semplici, non riesce a schiodarsi dal fondo della classifica nonostante un Joao Pedro che continua a trascinare i suoi.

Cagliari Udinese, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno, Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu

Cagliari Udinese, i precedenti

Nei 26 precedenti in Sardegna in serie A, ci sono stati 8 pareggi e 9 vittorie a testa. Lo scorso anno finì 1-1 con i gol di Lykogiannis, direttamente su punizione, e di Kevin Lasagna. L’ultima vittoria dei rossoblu risale invece alla stagione 17/18 quando al vantaggio iniziale di Lasagna risposero per i sardi i gol di Pavoletti e Ceppitelli.

Cagliari Udinese, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio e su Sky Sport