Caicedo a Milano per le visite mediche

Ecco il rinforzo per l’attacco interista, in nerazzurro arriva Caicedo. L’attaccante ecuadoregno preso dal Genoa ha iniziato l’iter delle visite mediche di rito questa mattina presso la Clinica Humanitas di Rozzano. Caicedo firmerà con i nerazzurri fino a fine stagione, Inzaghi ritrova l’attaccante che rappresenterà una valida alternativa per il reparto avanzato dei campioni d’Italia.